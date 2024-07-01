أعراض نقص البروتين يجب ألا تتجاهلها.. منها تورم الجسم

كتبت فاطمة خليل

عدم تناول ما يكفي من البروتين يمكن أن يشكل خطرا على جسمك، ويؤثر نقص البروتين، وفقًا للأطباء، بشكل كبير على جميع جوانب صحتك ويمكن أن تساعدك بعض العلامات والأعراض في التعرف على ذلك، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص البروتين التي تظهر عليك ويجب ألا تتجاهلها، بحسب موقع "تايمز ناو".

يعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للصحة والعافية بشكل عام، يعتبر البروتين اللبنات الأساسية في الجسم، ويلعب دورًا مهمًا في بنية ووظيفة العضلات والجلد والإنزيمات والهرمونات ومع ذلك، يحدث نقص البروتين عندما لا يكون تناولك قادرًا على تلبية متطلبات جسمك.



وفقا للأطباء، يؤثر نقص البروتين بشدة على جميع جوانب وظائف الجسم ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

علامات وأعراض نقص البروتين

يؤثر نقص البروتين في جسمك بشدة على الكبد حيث يتراكم ويتراكم الدهون في الخلايا. تسبب هذه الحالة التهابًا وتندبًا في الكبد وربما فشل الكبد، وهو ما يهدد الحياة.

وفقًا للخبراء، يحدث ذلك بسبب التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء– مما يتسبب في ضعف تخليق البروتينات التي تنقل الدهون، والمعروفة باسم البروتينات الدهنية.

التورم

من أبرز علامات نقص البروتين هو التورم على جانبي الجسم بسبب نقص الألبومين، مما يساعد على الاحتفاظ بالسوائل داخل الأوعية الدموية. نقص الألبومين يجعل من الصعب على جسمك موازنة السوائل في الأوعية الدموية.



ولذلك، سيحاول جسمك الاحتفاظ بالمزيد من الماء والصوديوم، مما يؤدي إلى التورم والألم.

ضعف العضلات

وأكد الأطباء أن العضلات هي أكبر خزان للبروتين في الجسم، وعندما يكون هناك نقص في الإمدادات، فإن جسمك سيأخذ البروتين من العضلات الهيكلية للحفاظ على الأنسجة ووظائف الجسم الأكثر أهمية ونتيجة لذلك، فإن نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات.



عند كبار السن، حتى النقص المعتدل في البروتين يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات.



كما أن عدم تناول ما يكفي من البروتين يضعف عظامك، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور. وفقا للدراسات، فإن أولئك الذين يتناولون كميات كبيرة من البروتين لديهم ما يصل إلى 6% من كثافة المعادن في العظام في الوركين والعمود الفقري أعلى من أولئك الذين يتناولون كميات أقل من البروتين.

تغيرات في بشرتك وشعرك





البروتين هو أحد المكونات الرئيسية للبشرة والشعر، ولهذا السبب فهو يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك. ومع ذلك، فإن نقص البروتين يمكن أن يجعلك تبدو، وقد تصبح بشرتك جافة، ومتقشرة، ومثيرة للحكة.



قد يصبح شعرك أكثر هشاشة ويتكسر بسهولة، باستثناء الشيب المبكر.

ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى



إذا كنت تعاني من نقص البروتين، يمكن لجهازك المناعي أن يضعف، يقول الأطباء إن تناول ما يكفي من البروتين مهم للمساعدة في بناء الأجسام المضادة التي تساعدك على مكافحة العدوى.

يمكن أن يؤدي نقص البروتين أيضًا إلى زيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، والذي يحدث عندما يكون هناك عدد أكبر من الجذور الحرة في الجسم مقارنة بمضادات الأكسدة المتاحة لإزالتها. يتم إنتاج الجذور الحرة أثناء عملية الهضم وهي تلحق الضرر بالخلايا، وتسبب تغيرات في الجينات، وتسريع الشيخوخة، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسكري.

ما هي كمية البروتين التي يجب أن تتناولها؟

وفقا للخبراء، فإن كمية البروتين التي تحتاج إلى استهلاكها يوميا تعتمد على عوامل كثيرة مثل عمرك، ومستوى النشاط البدني، وأهداف اللياقة البدنية.

أوصت الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 الإناث البالغات باستهلاك 46 جرامًا والذكور البالغين 52-56 جرامًا من البروتين يوميًا.