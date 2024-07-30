جيش الاحتلال يعلن حالة الاستنفار ويطالب المستوطنين بالبقاء في الملاجئ

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة الاستنفار القصوى تحسبا لرد محتمل من قبل حزب الله اللبناني، وطالب الاحتلال من المستوطنين في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ، بعد قصف الضاحية الحنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الاستنفار على درجة كبيرة من قبل قوات الدفاع الجوي، وذلك للتصدي لصواريخ محتمل إطلاقها من حزب الله اللبناني على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات بطائرة مسيرة على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وقال إنه استهدف قائداً كبيراً في "حزب الله" اتهمه بأنه المسؤول عن الهجوم الذي أودى بحياة 12 طفلاً وفتى بقرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب أكثر من 10 أشخاص أخرين، في الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقبل قليل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "عملية الاغتيال" في بيروت تمت بنجاح، في إشارة إلى قتل القيادي المستهدف في "حزب الله".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإن المستهدف هو فؤاد شكر الرجل الثاني في حزب الله اللبناني، فيما نفت ذلك وسائل إعلام لبنانية وقالت إن العملية فشلت.