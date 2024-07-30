مجدل شمس الجولان.. برلمانى لبنانى: ما حدث صنيعة الجيش الإسرائيلى

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مجدل شمس الجولان لا زالت تهيمن على تصريحات المسئولين فى ظل التداعيات الكبيرة للهجوم، حيث قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إدعاء الأكاذيب وإلقاء التهم بشأن حادثة قصف مجدل شمس بالجولان،مؤكدا أن هذه الحادثة هي صنيعة الجيش الإسرائيلي.



وأشار هاشم -في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الثلاثاء إلى وجود اتصالات على كافة المستويات الإقليمية والدولية لكبح جماح جيش الاحتلال، ووقف مغامرات حكومته الرامية لتنفيذ عمل عدواني لجر المنطقة لحرب شاملة .



وأوضح أن ما حدث في مجدل شمس هو محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الدماء العربية في الجولان السورية المحتلة، مشددا على ضرورة وقف الهجمات والتهديدات الإسرائيلية حتى لا تأخذ المنطقة إلى المزيد من التأزم والتوتر.

وكان قد أدان واستنكر مجلس الوزراء السوري الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة مجدل شمس في الجولان المحتل وراح ضحيتها العشرات بين شهيد ومصاب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" - عن بيان مجلس الوزراء -"أن هذه الجريمة التي تضاف بشكل طبيعي إلى جريمة الاحتلال الإسرائيلي، تأتي محاولة لاختلاق الأكاذيب والحجج لتوسيع دائرة العدوان على شعوب المنطقة، وللهروب من المأزق جراء المقاومة التي يواجهها هذا الاحتلال في قطاع غزة"، ولفت إلى العدوان الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أبناء الجولان السوري المحتل ولن يضعف من إرادتهم الوطنية وتمسكهم بهويتهم العربية السورية ومقاومتهم للاحتلال.

يذكر أن صواريخ الاحتلال الإسرائيلي الاعتراضية اعترضت الملعب البلدي بمجدل شمس المحتلة، وراح ضحيتها 12 شهيداً من الأطفال وعشرات الجرحى حيث كان لاعبو يتنافسون في مباراة كرة القدم، وآخرون يحضرونها لتشجيعهم، وكل منهم ينتظر فوز فريقه، لكن الصواريخ حولت المباراة إلى مجزرة، والفرحة المنتظرة تحولت حزناً وفجيعة.