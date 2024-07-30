جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف ضاحية بيروت الجنوبية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قيادي مسئول عن هجوم مجدل شمس في الجولان المحتلة، بغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأضافت أن الغارة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في الأبنية والسيارات.

وطلق حزب الله اللبناني، العديد من الصواريخ على مستوطنات صهيونية في شمال الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار ووقوع عددا من الحرائق في الجليل الأعلى وكريات شمونة والجولان المحتلة.



كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالغارات الجوية مناطق في الأراضي اللبناني منها، بلدة حولا الحدودية، و بلدة مركبا، و بلدة كفركلا.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، بعد أن أسفر صاروخ عن سقوط 12 طفلاً في مجدل شمس، في هضبة الجولان المحتلة.