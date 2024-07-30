اليوم السابع
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تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:51 م
تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 30 يوليو 2024 إلى الأحد 4 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:


- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً علي أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة من الأربعاء 31 يوليو الى الأربعاء 07 أغسطس.


ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.







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