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أمطار قد تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ببعض المناطق لمدة أسبوع

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:53 ص
أمطار قد تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ببعض المناطق لمدة أسبوع حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة من الأربعاء 31 يوليو إلى الأربعاء 07 أغسطس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.







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