أجواء شديدة الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 29 يوليو 2024 إلى السبت 3 أغسطس 2024، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً علي اغلب الانحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

- طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً علي اغلب الانحاء.

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

- رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري

- فرص أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر من الثلاثاء 30 يوليو إلى السبت 3 أغسطس.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29