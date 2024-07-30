تعليم الجيزة تعلن إجراءات وشروط التحويل بين المدارس والإدارات للعام الجديد

كتبت - مرام محمد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات وشروط التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2024/2025.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن تخفيض الكثافة بالمدارس، وفى إطار الحوكمة الرقمية لعدم التكدس بالمدارس وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم التقديم على الرابط الإلكتروني للمديرية للتحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمحافظات الأخرى، وذلك بالشروط والتعليمات التالية:



أولًا: تحويلات مرحلة التعليم الأساسى

- يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة محافظة الجيزة الصفحة الرئيسية

فى الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2024.

- يتم إعلان التنسيق الأول للتحويلات 20 أغسطس 2024 والتنسيق الثانى 5 سبتمبر 2024 والتنسيق الثالث 20 سبتمبر 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024.

ثانيًا: تحويلات مرحلة التعليم الثانوى للصفوف الثلاثة

- التسجيل على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية بالتحويل من مدرسة إلى أخرى أو من ادارة إلى أخرى لاستطلاع رأى الوزارة فى إمكانية التحويل من عدمه.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024 على الموقع الإلكترونى وسوف تعلن الكشوف بالمدارس.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسةإلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024 وسوف تعلن نتائج التحويلات على الموقع الإلكترونى وبالمدرسة.

- بعد إعلان نتيجة التحويلات التوجه للإدارة التعليمية والمدرسة لإنهاء اجراءات التحويل.

وأهاب وكيل الوزارة، بأولياء الأمور الالتزام بالتعليمات لعدم التكدس، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن رول التحويلات بكل مدرسة حسب الموعد المعلن من قبل، ومشددًا على عدم دفع مبالغ أو تبرعات تحت أي مسمى.