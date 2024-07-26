انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا

كتبت – مرام محمد

شكلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، التي تنطلق غدَا السبت الموافق 27 يوليو 2024.

وأشارت المديرية إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ (25001) طالبًا وطالبة، مقسمين على (98) لجنة، مؤكدة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت المديرية، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية تستغرق 6 أيام، إذ تنطلق السبت المقبل 27 يوليو وتستمر حتى الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة جميع أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات والتواصل الدائم مع رؤساء اللجان لإزالة أى إشغالات خارج أسوار المدارس.

ووفقًا لجدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 28 يوليو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 30 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والأربعاء 31 يوليو امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية، والخميس 1 أغسطس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.