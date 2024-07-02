تعرف على تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى بالمرحلة الأولى فى مطروح

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والثانوي الفنى للعام الدراسى2024/ 2025 " للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، المرحلة الاولى " على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام، بإدارة مرسى مطروح التعليمية 223 درجة وإدارة البنجر 221 درجة، وإدارة الحمام 213 درجة، والعلمين 195درجة، والنجيلة 174درجة، وبرانى 189درجة، وسيوة 211 درجة ، وإدارة الضبعة 200 درجة والسلوم 156 درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن الكثافة المحددة داخل الفصل، على أن يجرى قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يرغب التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي، حتى لا يحدث تباين في الكثافة، ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض علي لجنة التحويلات بالإدارة.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي).

جاء الحد الادنى للقبول بالمرحلة الأولي بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 218 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 160 درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط، نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع، كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 143 درجة، ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة، ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة سيوة، ومدرسة براني الزراعية 175درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية، وفقا للمجموع الكلى الأعلى .

ومدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2، الحد الأدنى للقبول 210 درجة لفصل البترول، و180 درجة للبنين وللحاصلين على الاعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة و120 درجة للحاصلين على الاعدادية المهنية، ومدرسة مطروح الصناعية بنات، الحد الأدنى للقبول 170 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني.

ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية بالكيلو 7 بمجموع 150 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة ) الحد الأدنى للقبول 150 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارة النجيلة فقط، ومدرسة براني الصناعية بنين 155 درجة للطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية 165 درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة ، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 160 درجة والضبعة الصناعية بنات 160 درجة، للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيس في مدينة العلمين 150 درجة والفصول الملحقة بمدرسة معاذ بن جبل 142 درجة ،ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط، والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين 180درجة، وللبنات 190 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة الحمام وقطاع البنجر.

ويتم القبول بالتعليم التجاري والفندقي، مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى للقبول 160 درجة للبنين 150 درجة البناتت، ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى 170درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين 148درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140درجة، ومدرسة الضبعة التجاري بنين 145درجة، ومدرسة الحمام التجارية بنات 165درجة، والحمام التجارية بنين 145 درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة 145 درجة، وقبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارتي برانى والنجيلة، والقبول بمدرسة السلوم التجارية المشتركة 140 درجة، ومدرسة سيوة التجارية 145 درجة.

و أوضح مدير تعليم مطروح، بأنه جارِ الإعداد لدخول التنسيق بالتعليم المزدوج المرحلة الثانية من التنسيق، بالإضافة إلى دخول تنسيق المدرسة الثانوية التكنولوجية التطبيقية بالعلمين، ضمن التنسيق العام لوزارة التربية والتعليم بمجموع 230 درجة، وكذلك المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة بمجموع 260 درجة، مع إجراء الاختبار وشروط القبول وفقا للشروط والضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.