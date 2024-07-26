جدول امتحانات الدور الثانى والمتخلفين للتعليم الأساسى فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ننشر جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الدور الثاني) و المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي 2024/2023، بمحافظة القاهرة .

وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أعلنت جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الدور الثاني" و المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ووفقا للمديرية فإنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الأحد المقبل وتنتهي في 3ـ8ـ2024.



يذكر أن المديرية أعلنت عن إجراءات تلقى طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠.