الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع "فيديو"

كتب ـ محمود راغب

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن البلاد تشهد أجواء صيفية شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، حارة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 36 و37 درجة.

ولفتت إلى ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية وهى التى تزيد من إحساسنا بارتفاعات درجات الحرارة عن المقاسة فى الظل بمعدل من 2: 3 درجات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع مع يوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.