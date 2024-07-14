ضبط وإعدام 2.5 طن أغذية ولحوم ودواجن ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية بدمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بدمياط، حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت إشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية، وفريق العمل بالإدارة.

وأسفرت الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بمصيفى رأس البر ودمياط الجديدة، من أجل تغطية المطاعم والكافيهات والأماكن التى تخدم التجمعات، وتم المرور على عدد 205 منشآت غذائية متنوعة منها 129 منشأة تدار بدون ترخيص و10 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، تم تحرير 337 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة، وتم إعدام 1.214 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدام 546 لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام متغيرة الخواص الطبيعية، كما تم ضبط 1.171طن منتجات لحوم ودواجن ومنتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتم سحب عدد 23عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى بالمعامل المختصة.



