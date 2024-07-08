جمعية القلب الأمريكية تقدم 4 نصائح لصحة قلبك.. تجنب شمس الظهيرة الأبرز

كتبت أمل علام

حذرت جمعية القلب الأمريكية من أن مرضى القلب بحاجة إلى اتخاذ احتياطات إضافية لحماية أنفسهم من ارتفاع حرارة الجو الذى يسود مصر حاليا بل ومعظم دول العالم.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى" CDC"، يموت أكثر من 1200 شخص في هذا البلد كل عام نتيجة مباشرة للحرارة الشديدة.

وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور جوزيف وو، في بيان صحفي صادر عنها: "يمكن الوقاية من الوفيات والأمراض المرتبطة بالحرارة في الغالب إذا تم اتخاذ تدابير السلامة المناسبة، الاحتياطات مهمة بشكل خاص للرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية، في حين أن بعض الأشخاص أكثر عرضة لمشاكل الحرارة، فإن درجات الحرارة الشديدة يمكن أن تسبب مشاكل صحية لأي شخص".

وقد يكون مرضى القلب أكثر عرضة للخطر من معظم الناس: إذ تتنبأ دراسة نشرت مؤخرا في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب بأن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالحرارة الشديدة قد تتضاعف بأكثر من الضعف خلال العقدين المقبلين.

إذن، ماذا ينبغي للناس أن يفعلوا مع ارتفاع درجات الحرارة؟

واقترح جوزيف وو أن يتبع الجميع احتياطات الطقس الحار التالية:

1.تجنب الخروج في الهواء الطلق في وقت الظهيرة..

لأن الشمس تكون في أقوى حالاتها عادة، مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة

2. ارتدِ ملابس خفيفة الوزن وفاتحة اللون من الأقمشة القطنية..

واحرص على ارتداء قبعة ونظارة شمسية، قبل أن تبدأ يومك، ضع واقيًا من الشمس مقاومًا للماء بعامل حماية من الشمس 15 على الأقل، وأعد وضعه كل ساعتين.

3.اشرب الكثير من الماء..

حافظ على ترطيب جسمك بشرب بضعة أكواب من الماء قبل وأثناء وبعد الخروج أو ممارسة الرياضة، تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

4.خذ فترات راحة منتظمة..

ابحث عن بعض الظل أو مكان بارد، توقف لبضع دقائق، اشرب الماء وابدأ المشى من جديد، إذا لم تنجح هذه الاحتياطات، فمن المهم أن تعرف متى قد تعاني من الاجهاد الحرارى.

أعراض الإجهاد الحراري:

الصداع

بشرة باردة وشاحبة ورطبة

نبض سريع وضعيف

الدوخة والدوار

ضعف أو تقلصات عضلية

استفراغ و غثيان

فقدان الوعي

إذا شعرت بهذه الأعراض، فانتقل إلى مكان أكثر برودة، وتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية، واغمر نفسك بالماء البارد وأعد ترطيب جسمك، قد تحتاج إلى طلب العناية الطبية.

ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة..

احصل على رعاية طبية على الفور إذا ظهرت عليك هذه الأعراض:

ارتفاع درجة حرارة الجسم (103 درجة فهرنهايت أو أعلى)

بشرة ساخنة أو حمراء أو جافة أو رطبة

نبض سريع وشديد

الصداع والدوار والارتباك

غثيان

فقدان الوعي

على الرغم من أهمية الحفاظ على صحة القلب في درجات الحرارة المرتفعة، إلا أنه من المهم أيضًا العثور على طرق للبقاء نشيطًا خلال فصل الصيف.

قد يساعدك ضبط وقت ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، وإذا كان الخروج مرهقًا للغاية في بعض الأيام، فتوجه إلى صالة ألعاب رياضية أو مركز ترفيهي مجتمعي لممارسة التمارين الرياضية.