6 أطعمة لا تتناولها مع الزبادى.. تضر بصحة الجهاز الهضمى

كتبت مروة هريدى

يعتبر الزبادى أحد الأطعمة المفيدة للصحة بشكل عام، ويقترح خبراء الصحة تناوله يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء بشكل خاص نظرًا لفوائده الغذائية وخصائص البروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء، ومع ذلك، هناك مجموعات غذائية معينة لا يفضل تناولها مع الزبادى، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 أنواع من الأطعمة يوصى بتجنب تناولها مع الزبادى:

لا تتناول الزبادى مع الفواكه الحمضية

من الأفضل عدم تناول الزبادى مع الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، وكذلك الفواكه الاستوائية (مثل الأناناس والكيوي)، لأن هناك صفات متضاربة من حيث الطعم والهضم لكليهما، ويمكن أن يؤدي تناولهما معًا لمشاكل فى الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

تجنب تناول الزبادى مع الحبوب

لا ينصح عمومًا بدمج الزبادى مع الحبوب، وخاصة الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض أو الخبز، وذلك لأن الزبادى غني بالبروتين ويمكن أن يعيق هضم الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب، وقد لا يضر هذا المزيج بالضرورة الهضم بالنسبة للجميع، لكن يوصي بتجنبه لأولئك الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي.

تجنب تناول الزبادى مع الأطعمة الساخنة والتوابل

لا ينصح بتناول الزبادى مع الأطعمة الحارة أو التوابل، مثل الفلفل الحار أو الأطباق التي تحتوي على الكثير من التوابل، حيث يمكن للأطعمة الحارة أن تزيد من حرارة الجسم، في حين أن الزبادى له تأثير مبرد، وهذا التضارب في درجة الحرارة والخصائص قد يسبب تعطيل الهضم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحموضة ولديهم حساسية في الهضم.

لا تتناول الزبادى مع المخلل

الزبادى بحد ذاته عبارة عن طعام مخمر، ولا ينصح عمومًا بدمجه مع أطعمة مخمرة أخرى، مثل المخللات أو الخضراوات المخمرة، لأنه قد يؤدي إلى اختلال التوازن في البكتيريا المعوية ويسبب اضطرابات الجهاز الهضمي.

لا ينصح بتناول الزبادى مع الأسماك

لا ينصح بدمج الزبادى مع الأسماك أو المأكولات البحرية، حيث تعتبر الأسماك ثقيلة الهضم، وعند دمجها مع الزبادى فهو ثقيل ومبرد، يمكن أن يخلق خللًا في الهضم، خاصة الأفراد الذين يعانون من حساسية الهضم أو المعرضون لاضطرابات الجهاز الهضمى.

لا تأكل الزبادى مع البيض

لا يُنصح عمومًا بدمج الزبادى مع البيض، سواء في الأطباق المطبوخة أو كجزء من الوجبة، فكلاهما غنيًا بالبروتين ويمكن أن تكون ثقيلة الهضم، خاصة عند تناولهما معًا، وقد تسبب الانتفاخ أو عدم الراحة.