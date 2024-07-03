لو شغلك يتطلب الجلوس لفترات طويلة.. تمارين سهلة وانت فى مكانك

كتبت فاطمة ياسر

هل تقضي ساعات طويلة وأنت تجلس على الكرسي يمكنك استغلال هذا الأمر في التخلص من الوزن الزائد عن طريق بعض التمارين السهلة والفعالة.

نمط الحياة المستقر المصحوب بوظيفة تتطلب منك الجلوس لفترات طويلة يجعلك تكتسب المزيد من الوزن، ولذا يصبح الحفاظ على وزن صحي أكثر صعوبة إذا لم يكن لديك الوقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.



ووفقا لموقع healthshots يمكنك أن تجرب بعض تمارين الكرسي لإنقاص الوزن، فهذه التمارين سوف تحرق السعرات الحرارية وتتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بالإضافة إلى ذلك، فهو ينشط مجموعات العضلات لديك، مما يزيد من معدل ضربات القلب وتدفق الدم.



وتعتبر تمارين الكرسي بديلاً يسهل الوصول إليه للأشخاص ذوي مستويات اللياقة والحركة المختلفة، و يمكن للأفراد من جميع الأعمار ومستويات الخبرة تكييف تمارين الكرسي مع احتياجاتهم الفريدة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الأشخاص، كما هو موضح في دراسة نشرت في المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة .



كما أن التمارين التي تتم أثناء الجلوس منخفضة التأثير ولكنها فعالة، فيساعدك هذا على العمل دون وضع ضغط إضافي على مفاصلك، و قد يستفيد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات التهابية أو مشاكل في العضلات والعظام من هذه التمارين، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة العلاج الطبيعي للشيخوخة .

وتعمل تمارين الكرسي على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أفضل تمارين الكرسي لإنقاص الوزن، ومنها:

- ضع نفسك على حافة الكرسي، مع إبقاء قدميك متباعدتين بمقدار عرض الكتفين، وعمودك الفقري مستقيمًا وطويلًا، ضع أصابعك خلف رأسك، مع توجيه مرفقيك إلى الجانبين.

-قم بتحويل وزنك إلى الساق اليسرى، ثم قم بالانحناء إلى اليمين، ثم ارفع ركبتك اليمنى نحو كوعك الأيمن.

-اخفض ساقك اليمنى للعودة إلى وضع البداية، وقم بتبديل الجوانب عن طريق جلب ساقك اليسرى إلى مرفقك الأيسر. هذا يكمل تكرار واحد.



-اجلس على حافة الكرسي، وقدماك مسطحتان على الأرض، ومتباعدتان بمقدار عرض الوركين، وقم بوضع ذراعيك فوق صدرك، بحيث تلامس راحة اليد كتفيك، وقم بإمالة الجزء العلوي من ظهرك نحو الجزء الخلفي من الكرسي مع الحفاظ على محاذاة العمود الفقري، وبمجرد أن يلتقي ظهرك العلوي مع بقية ظهرك، يمكنك العودة إلى وضع البداية.