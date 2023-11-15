كتبت فاطمة خليل

معدل ضربات القلب الطبيعى من أهم مؤشرات الصحة الجيدة، ولكن قد يصبح معدل ضربات القلب خطيراً إذا كانت بطيئة (بطء القلب) أو إذا كانت سريعة بشكل مفرط (عدم انتظام دقات القلب) وهذا يشكل مشاكل صحية خطيرة، في هذا التقرير نتعرف على متى يشكل معدل ضربات القلب خطراً على صحتك، بحسب موقع " nahealt".

قد يؤدي بطء القلب إلى عدم كفاية تدفق الدم والإغماء، في حين أن عدم انتظام دقات القلب يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كفاءة القلب، وفي الحالات القصوى، السكتة القلبية.ومعدل ضربات القلب الطبيعى للبالغين يكون عادةً من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة الواحدة.

متى يشكل معدل ضربات القلب خطراً على صحتك؟

يعتبر معدل ضربات القلب المستمر خارج النطاق الطبيعي (إما مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا) أمرًا خطيرًا في الحالات الآتية:

-عدم انتظام دقات القلب: يشير هذا إلى معدل ضربات القلب الذي يزيد باستمرار عن 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة. يمكن أن يشير إلى أن القلب يعمل بجهد كبير وقد لا يضخ الدم بشكل فعال.

بطء القلب: هذا هو عكس عدم انتظام دقات القلب، حيث يكون معدل ضربات القلب باستمرار أقل من 60 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة. يمكن أن يعني ذلك أن القلب لا يضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

يمكن أن يؤدي كل من عدم انتظام دقات القلب وبطء القلب إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تركت دون علاج.

أسباب ضربات القلب الخطيرة

هذه الأسباب الشائعة التي تجعل معدل ضربات القلب خطيرًا:

عدم انتظام دقات القلب

-نوبات التوتر والقلق أو الذعر.

-الحمى أو الجفاف.

-فقر الدم أو انخفاض ضغط الدم.

-أمراض القلب مثل الرجفان الأذيني أو عدم انتظام دقات القلب البطيني.

-فرط نشاط الغدة الدرقية

بطء القلب

-أمراض القلب مثل التهاب عضلة القلب.

-الأدوية مثل حاصرات بيتا

-قصور الغدة الدرقية

-التغيرات المرتبطة بالشيخوخة في النظام الكهربائي للقلب.

-قد يكون لدى الأفراد النشطين بدنيًا معدل ضربات قلب بطيء أثناء الراحة.

الأعراض التي يمكن التعرف عليها لمعدل ضربات القلب الخطير

يعد التعرف على أعراض معدلات ضربات القلب الخطيرة أمرًا بالغ الأهمية للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. بعض الأعراض الشائعة تشمل:

-الشعور بنبضات قلب سريعة أو قوية أو غير منتظمة.

-الدوخة أو الدوار

-صعوبة في التنفس، حتى في حالة الراحة.

-يمكن أن يتراوح الألم أو الانزعاج في الصدر من خفيف إلى شديد.

-نوبات الإغماء

ويعتمد علاج معدلات ضربات القلب الخطيرة على السبب الكامن وراء الحالة وشدتها بناء على رأى الطبيب المعالج.