أطعمة غنية بالأوميجا.. غير مودك وواجه اكتئابك

كتبت مروة محمود الياس

من طعامك يمكنك أن تضبط "مودك" وتتحكم في مزاجك، لا يمكنك أبدا أن تتجاهل أن طعامك ونظامك الغذائي والحياتى يتحكمون بشكل كبير في حالتك النفسية وشعورك بالسعادة من عدمه، فالطعام يحتوى على عناصر وفيتامينات تؤثر على الهرمونات وعلى الدماغ والعقل والحالة النفسية، فالعلاقة بين الطعام والمزاج معروفة وحقيقية، ذها ما أكد عليه تقرير نشر في موقع heart الطبي المعنى بالصحة.

ذكر التقرير أن أبرز وأهم الأطعمة والمأكولات التي تعزز من الصحة النفسية، وتحسن من الحالة المزاجية، فكلما كان الطعام صحى كلما حسن من المزاج، وقلل من الشعور بالحزن والكآبة، فالطعام الغنى بالفيتامينات والعناصر تساعد بشكل كبير على التمتع بصحة نفسية ومزاجية جيدة

وفقا للتقرير فإن الطعام الغنى بالأوميجا 3 هذا الحمض الهام والمفيد يعد من أهم أـنواع الأطعمة التي تعدل المزاج، وتحسن منه، مثل الأسماك أشهر الأطعمة الغنية بها، وانخفاض مستويات الأوميجا في الجسم لطالما ارتبطت بالإندفاعية والاكتئاب والاضطرابات النفسية .

فيما ذكر تقرير نشر في موقع zoe أن أفضل الأطعمة التي تعزز من الامزاج وتحتوى على نسب عالية من الأوميجا :

سمك الماكريل الصحى والمفيد

سمك السالمون الصحى والمفيد

الرنجة كذلك

بعض الزيوت الصحية مثل زيت فول الصويا

بذرر الشيا وبذر الكتان كذلك

لحم البقر أيضا يحتوى على الأوميجا

المحار البحري

الجوز الصحى والمفيد أيضا