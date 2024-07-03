المفتى يهنئ أسامة الأزهرى عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف

كتب لؤى على

تقدَّم الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتهنئة إلى الدكتور أسامة الأزهري، عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتولِّي منصب وزير الأوقاف فى الحكومة الجديدة.

وأعرب المفتي، في تهنئته اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته للدكتور أسامة الأزهرى أن يوفِّقَه الله تعالى في مسيرته وعمله في وزارة الأوقاف وخدمة الدعوة الإسلامية والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يواكب متغيرات العصر.

وأكد مفتى الجمهورية أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيدَ من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.