اليوم السابع
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الوزراء الجدد فى حكومة مصطفى مدبولى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 07:12 م
الوزراء الجدد فى حكومة مصطفى مدبولى.. إنفوجراف

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تؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

‎وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

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وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر خاصة لـ"اليوم السابع" عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وشمل التغيير الوزارى اختيار شريف الشربينى وزيرا للإسكان، وأحمد كوجوك للمالية، واختيار شريف فاروق لـ وزارة التموين، وأسامة الازهري للاوقاف، ومايا مرسى للتضامن الاجتماعي.







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