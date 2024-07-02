اليوم السابع
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السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهرى المرشح لوزارة الأوقاف.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:37 م
السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهرى المرشح لوزارة الأوقاف.. إنفوجراف

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أكدت مصادر أن الدكتور أسامة الأزهرى، مرشحا لحقيبة الأوقاف بالحكومة الجديدة.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهرى المرشح لوزارة الأوقاف.

 

ولد فى الإسكندرية يوم الجمعة 18 رجب 1396 هـ - 16 يوليو 1976م.

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نشأ فى سوهاج من صعيد مصر، وبارك والده توجهه لحفظ القرآن الكريم

حصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول عام 2011م

حصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سنة 1999م

حصل على درجة التخصص (الماجستير) فى الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية سنة 2005م

عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000م، ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية سنة 2005م
عمل مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق

دَرَسَ عددا من العلوم الشرعية وغيرها دراسة حرة على عدد من العلماء الكبار المتخصصين فى علوم الحديث، والتفسير، وأصول الفقه، والمنطق، والنحو، والعقيدة وغيرها







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