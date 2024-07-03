ابعد عن تليفونك قبل ما تنام.. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف الذكية

كتبت إيناس البنا

يعتاد الكثير منا على وضع هواتفهم المحمولة تحت الوسادة أو بالقرب منها أثناء النوم، ورغم أننا نعتبر هذا تصرفًا مريحًا، لسهولة الوصول إليه إلا أنه يشكل خطرًا على صحتنا.

تشير الأبحاث وفقا لموقع onlymyhealth" إلى أن 8 من كل 10 أشخاص ينامون بالقرب من هواتفهم المحمولة، ويعتبر الأطباء هذه الممارسة سيئة لأنها قد تؤثر على صحتك العقلية، لأن هناك علاقة قوية بين استخدام الهاتف المحمول والدماغ، ومن الضروري ألا يكون هاتفك قريبًا من سريرك أثناء النوم.

توصي الدراسات بعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا باستخدام الهواتف المحمولة إلا في حالات الطوارئ، أو النوم مع الهواتف المحمولة تحت وسائدهم.

لماذا النوم بجانب هاتفك المحمول خطير؟

تضخ الهواتف المحمولة الاشعاع الكهرومغناطيسي كلما كانت هذه الأجهزة قيد التشغيل، مما يعني أن النوم مع وجود جهاز بالقرب منك يزيد من تعرضك للضوء طوال الليل.

لذا يجب وضع الهاتف على "وضع الطيران" أو قم بإيقاف تشغيله، وإذا كنت بحاجة إلى أن تكون متاحًا للمكالمات، فضع الهاتف على بعد عدة أقدام من سريرك.

المخاطر الصحية للنوم بالقرب من الهواتف الذكية

الأرق

أثبتت الأدلة البحثية أن الضوء الأزرق يؤثر على نومنا، إذا كنت تستخدم الهاتف حتى قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، فمن المحتمل أن تعاني من اضطراب النوم والأرق .

مشاكل العيون

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في استخدام الهواتف المحمولة معرضون لخطر أكبر للإصابة بألم وجفاف العين.

مشاكل الصحة العقلية

استخدام الهاتف المحمول في السرير قد يجعلك مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل، وليس من المستغرب أن يؤثر الذهاب إلى الفراش بعد منتصف الليل على صحتنا العقلية، فهو يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة بين المراهقين، كما قد يزيد من التوتر والقلق.

الإشعاع اللاسلكي

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن استخدام الهواتف المحمولة في السرير يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس ويؤثر على نشاط المخ والسلوك الإدراكي، لذا، إذا كنت تنام بالقرب من هاتفك، فإنك تتعرض لكل تلك الإشعاعات اللاسلكية الضارة.

