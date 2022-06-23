أضرار استخدام الهاتف قبل النوم .. أبرزها آلام الرقبة والأرق ومشاكل البشرة

كتبت ردينة سعد

الهاتف المحمول وتطبيقاته أصبح جزءًا أساسيا من حياتنا، للدرجة التي لا يستطيع المستخدم تركه في غرفة أخرى لساعات أو حتى لدقائق قليلة، الدراسات أكدت أن استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة أو وضعه بالقرب من مكان نومك قد يسبب أضرارا كبيرة عرضها موقع

Brightside .

قد يؤذي عينيك:

إذا شعرت في وقت ما أن الرؤية لديك أصبحت مشوشة بشكل مفاجئ بعد استخدام هاتفك مدة طويلة، فاعلم أن هذا أمر طبيعي أن يحدث لأي شخص نتيجة التعرض لإضاءة الهاتف لفترة مبالغ فيها، حيث يتطلب هذا التركيز مع المحتوى الذي تعرضه الشاشة، ما يؤدى إلى إجهاد عينيك، لذا عليك تجنب هذا بأن تخفض إضاءة هاتفك على ومحاولة تقليل وقت استخدامه

الأرق:

حين تذهب أخيرا إلى سريرك بعد يوم طويل، تشعر أنك في حاجة لتصفح الرسائل التي وصلتك أو لتتصفح آخر الأخبار على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإخبارية لكن هذه العادة لها أضرار ربما لم تخطر على البال، أولها تشتيت الذهن بما تتصفحه على هاتفك قبل النوم مباشرة مما يؤدي إلى عدم قدرتك التمتع بنوم هادئ ومريح، كما أن الضوء الذي تصدره شاشة هاتفك لا يؤثر فقط على رؤيتك، بل هو أيضا يفسد الترتيب الطبيعي لمراحل النوم

مشاكل البشرة

قد تنفقين أموالا كثيرة على منتجات العناية بالبشرة على للمحافظة على نضارتها وشبابها، لكن شيئا بسيطا مثل استخدام الهاتف قبل النوم قد يضيع كل مجهوداتك، ومع الوقت قد يسبب هذا ظهور الخطوط والتجاعيد على رقبتك مما يجعلكِ تبدين أكبر سنا

آلام الرقبة:

حين تميل برأسك إلى الأمام لتنظر في شاشة هاتفك، فهذا يُعتَبَر مجهودا إضافيا على عضلات رقبتك، مما يسبب الألم، لذا فعليك أن تحرص على تجنب هذا، وإن كان الأمر ضروريا ولا بد من أن تتفحص هاتفك وأنت على الفراش من أجل شيء مهم، فحاول أن تجعله على نفس مستوى عينيك حتى لا تضطر إلى ثني رقبتك.