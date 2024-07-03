علامات تحذيرية تشير إلى تراجع صحتك النفسية.. متى تلجأ لطبيب

كتبت إيناس البنا

الصحة العقلية أمر ضروري لصحتنا بشكل عام، ومع ذلك يميل العديد من الأشخاص إلى تجاهلها، يساعد تحديد العلامات التي تشير إلى أنك لست في حالة عقلية جيدة أمر بالغ الأهمية لطلب المساعدة وتحسين حالتك .

فيما يلى حسب موقع هيلث سايد نعرض 5 مؤشرات رئيسية تشير إلى أنك قد تعاني من مشاكل في صحتك العقلية.

غير قادر على التركيز

إذا كنت تجد صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو إكمال المهام، فقد تكون صحتك العقلية تعاني، غالبًا ما يصاحب الضباب الذهني والنسيان وصعوبة التركيز حالات مثل القلق والاكتئاب، يمكن أن يؤدي طلب المساعدة المتخصصة إلى تحسين الوضوح العقلي والوظيفة الإدراكية.

الاكتئاب

إذا شعرت يومًا أن الاكتئاب يسيطر على كل مشاعرك، ويتركك تشعر بالسوء والحزن طوال الوقت، فتأكد من استشارة خبير في الصحة النفسية.

الأرق

هل تواجه صعوبة في النوم بشكل صحيح؟ يمكن أن تشير أنماط النوم المتغيرة، مثل الأرق أو النوم المفرط، إلى مشاكل الصحة العقلية، يمكن أن تؤثر صعوبة النوم، أو الاستيقاظ كثيرًا أثناء الليل، أو الشعور بالتعب على الرغم من النوم الكافي على حالتك العقلية. تأكد من زيارة خبير عندما يستمر الأرق لفترة أطول من الوقت.

التوتر والقلق

إذا شعرت أن المهام والمسؤوليات اليومية لا يمكن إدارتها وأنك تشعر باستمرار بالتوتر والقلق، فقد يكون هذا علامة على أنك لست في أفضل حالاتك العقلية، يجب أن تؤخذ هذه المشاعر على محمل الجد، ويمكن أن يساعدك طلب المساعدة من طبيب مختص في استعادة السيطرة والتوازن.

الشعور بالوحدة طوال الوقت

قد يشير تجنب الأصدقاء والعائلة والأنشطة الاجتماعية إلى ضعف الصحة العقلية، يمكن أن ينتج الانسحاب الاجتماعي عن الشعور بالوحدة أو انخفاض احترام الذات أو القلق، تعتبر العلاقات الإنسانية ضرورية للصحة العقلية الجيدة، لذا إذا كنت تتجنب التفاعلات الاجتماعية باستمرار، ففكر في طلب المشورة المهنية لفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك.

