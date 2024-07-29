محافظ السويس يستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

السويس - صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس بمكتبه، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وفى بداية اللقاء قدم المهندس خالد صديق التهنئة للواء طارق حامد الشاذلى على توليه منصب محافظ السويس متمنيا له التوفيق .

ودار حوار حول عدد من ملفات التنسيق وسبل التعاون بين المحافظة والصندوق في كافة الاصعدة، على أن السويس تتضمن فرص استثمارية واعدة في المجالات الترفيهية والسكنية والتعليمية والسياحية والرياضية وغيرها.

وأكد اللواء طارق حامد الشاذلى ضرورة تطبيق التخطيط المتكامل للخدمات فى المشروعات التى تتم على أرض المحافظة، كما بحث محافظ السويس مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية سبل التعاون بخصوص موضوع الإسكان لصالح شباب السويس.

كما تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مثل إقامة مشروع سوق للسمك ضخم يضم المطاعم الشهيرة على مستوى الجمهورية وبأسلوب علمي، وتوفير فرص عمل للشباب وتزيد من الدخل القومي والاقتصاد المصري.



وعلى جانب آخر، أكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه سيتم عمل دراسة لكافة المشروعات التي عرضها المحافظ، مشيرا الي الصندوق يسعي لتحقيق التنمية والعمل على ضمان حق جميع المواطنين في تحسين اوضاعهم المعيشية والإقتصادية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.



حضر اللقاء كل من المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات والمهندس إيهاب الحنفي مديرإدارة التسويق، والمهندس حازم أبوبكر منسق عام المتابعة، وتنفيذ المشروعات.



