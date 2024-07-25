محافظ السويس يتفقد محطات الوقود وموقف سيارات الأجرة للالتزام بتعريفة الركوب

السويس -صبرى غانم

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم، يرافقه الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المحددة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024م.

كما قام اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس بجولة تفقدية لمحطة الوقود التابعة لشركة مصر للبترول، ثم محطة وقود شركة التعاون للبترول للاطمئنان علي سير العمل بهذه المحطات.

والتقى محافظ السويس اثناء الجولة عددًا من السائقين والركاب المترددين على الموقف الإقليمى لسيارات الميكروباص للخطوط الخارجية، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة، مؤكدا علي السائقين بعدم الاستغلال للمواطنين.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمواقف، والتأكد من تنفيذ القرارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على أهمية الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام كل سائق بوضع ملصق على السيارة تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المحددة.

ورافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء عبد العظيم محمد علي مدير عام لجنة الإشراف والعقيد محمد رياض رئيس عمليات المرور.