اليوم السابع
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كيف تحصل على تذاكر قطار العاصمة من ماكينات TVM؟.. فيديو

الإثنين، 29 يوليو 2024 02:00 م
كيف تحصل على تذاكر قطار العاصمة من ماكينات TVM؟.. فيديو طريقة حجز التذاكر
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع فيديو خاص عن كيفية الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات القطار الكهربائى الخفيف LRT، الذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان وعدد من المدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة.

ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.


وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.







تذاكر القطارات

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

القطار الخفيف

LRT



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