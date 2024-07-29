كيف تحصل على التذاكر من الماكينات الآلية بمحطات المترو؟.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

أوضحت وزارة النقل الطريقة الخاصة بالحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات مترو الأنفاق، والتى تقلل من الازدحام على شبابيك التذاكر بالمحطات.

وتنتشر بمحطات مترو الأنفاق ماكينات الصراف الآلي TVM لصرف التذاكر الكترونيا للركاب، لتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات، حيث تم وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور، حيث تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، وتتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات التالية :-

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة .

- بيع وشحن محفظة التذاكر .

- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر .

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 _10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه .

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج .