اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 10:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مسار القطار الكهربائى ومراحل التنفيذ

السبت، 29 يونيو 2024 09:00 ص
تعرف على مسار القطار الكهربائى ومراحل التنفيذ القطار الكهربائى الخفيف
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتكون خط سير القطار الكهربائى الخفيف من ثلاث مراحل، ويصل مجموع المحطات بهم إلى 16 محطة، وتستكمل وزارة النقل باقى المراحل حيث يربط القطار بين القاهرة والعاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان وعدد من مدن شرق القاهرة.

والمراحل موزعة على النحو التالي:

المرحلة الأولى

تعد المرحلة الأولى هي المسار الأصلي على خريطة القطار المكهرب؛ بعبارة أخرى، لا يمكن الإنتقال إلى مسارات القطار الأخرى دون المرور بها.

تشمل هذه المرحلة المحطات التالية: عدلي منصور – العبور – المستقبل – الهايكستب – الشروق – بدر.

المرحلة الثانية


تتركز محطات المرحلة الثانية العديد في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتشمل كلاً من (الروبيكي بدر – العاصمة الإدارية 1 – العاصمة الإدارية 2 – العاصمة الإدارية 3).

المرحلة الثالثة


ينتقل مسار المرحلة الثالثة إلى جنوب القاهرة خاصةً في محافظة الشرقية، وتشمل هذه المرحلة كلاً من (المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان 1 – العاشر من رمضان 2 – بلبيس).

 







القطار الكهربائى الخفيف

وزارة النقل

قطار العاصمة الإدارية

مدينة العاشر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة