وزارة النقل تعلن تخصيص رحلة كل ساعة ونصف لمدينة العلمين طوال الأسبوع

كتب سمير حسنى

أكد اللواء حسن الليثي، رئيس شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل، على توافر أتوبيسات «السوبر جيت» المخصصة لرحلات مدينة العلمين طوال أيام الأسبوع وجاهزيتها لنقل أي أعداد خلال أيام حفلات نهاية الأسبوع التي يزداد إقبال الجماهير على المدينة، إذ يوجد أتوبيس في المحطات مخصص للعلمين بمعدل كل ساعة أو ساعة ونصف حسب عدد الركاب.

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه هناك محطات في محافظتي القاهرة والإسكندرية لنقل الركاب والزوار منهما إلى مدينة العلمين مباشرة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع جهاز مدينة العلمين بهدف توفير أتوبيسات متميزة وخطوط سير داخل مدينة العلمين من أجل ربط جميع المناطق من المدينة للمهرجان وخدمة أهالي الساحل الشمالي بالكامل، وهذه الخدمة موجودة بالفعل بمساراتها المحددة مع جهاز المدينة.

وتابع، أن هناك أتوبيسات كهربائية مكيفة صديقة للبيئة «أتوبيس فاخر»، لتسهيل حركة الركاب ونقلهم من منطقة لآخرى داخل مدينة العلمين الجديدة.