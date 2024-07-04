القطار الكهربائى الخفيف يقلل زمن الانتظار أيام السبت من كل أسبوع

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، أنه سيتم تقليل وقت الانتظار للرحلات، بدايةً من السبت القادم 6 يوليو 2024 وكل سبت من كل اسبوع، وذلك خلال أوقات الذروة، حيث تصل القطارات كل 10 دقايق من 7 حتى 10 صباحًا ومن الساعة 2 حتى الساعة 5مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً واياباً.



ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.



وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.