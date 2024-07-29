5 أطعمة غنية بفيتامين ب 6 لزيادة إنتاج الدم والهيموجلوبين

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 6 ضروري للعديد من وظائف الجسم، ومن أهم أدواره إنتاج البروتين في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الدم والذي يسمى الهيموجلوبين، هناك حاجة إلى كمية صحية من فيتامين ب6 للحفاظ على إنتاج الدم، وحماية نفسك من فقر الدم، وضمان تزويد أنسجتك بما يكفي من الأكسجين للعمل بشكل صحيح.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة البريطاني " nih"، يحتاج الإنسان البالغ في المتوسط إلى 1.3 إلى 2.0 مجم من فيتامين ب6 يوميًا، وقد يختلف هذا حسب الجنس والعمر.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 بشكل منتظم يمكن أن يعزز مستويات فيتامين ب6 في جسمك بشكل كبير ويعزز إنتاج الدم لصحتك العامة، ستتحدث هذه المقالة عن الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 والتي تتمتع بالقدر الكافي من القوة لتعزيز مستويات فيتامين ب6 في جسمك.

5 أطعمة غنية بفيتامين ب6 لزيادة إنتاج الدم

فيتامين ب6 المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين هو عنصر غذائي أساسي لجسمك ويوجد في أنواع مختلفة من الأطعمة. يلعب فيتامين ب6 دورًا مهمًا في وظائف المخ، وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج النواقل العصبية والهيموجلوبين، فيما يلي خمسة أطعمة غنية بفيتامين ب6 لجسمك.

الحليب كوب من حليب البقر يمكن أن يوفر لك 5% من احتياجك اليومي من فيتامين ب6، كما يحتوي الحليب على نسبة عالية من فيتامين ب12 والكالسيوم الذي يدعم صحة العظام.

البيض

البيض غني بفيتامين ب6 والبروتين، حيث تمنحك بيضة واحدة 5% من الاحتياج اليومي من فيتامين ب6 و8 جرامات من البروتين، مما يجعله طعامًا متعدد الاستخدامات مليئًا بالعناصر الغذائية، خيار سهل التحضير ولا يحتاج إلى خبرة في الطهي.



كبد الدجاج مفيد لزيادة إنتاج الدم

يحتوي كبد الدجاج على نسبة عالية من البروتين وحمض الفوليك وفيتامين ب6 وفيتامين ب12، يساعد فيتامين ب6 الموجود في كبد الدجاج جسمك على تكسير الطعام واستخدام البروتين بشكل فعال، حاول ألا تفرط في طهي الكبد للحفاظ على محتواه من العناصر الغذائية.

البطاطا الحلوة غذاء غني بفيتامين ب6

قد تساعدك على الحصول على 15% من احتياجك اليومي من فيتامين ب6، كما أنها غنية بالألياف والمغنيسيوم وفيتامين أ، يُعرف فيتامين ب6 الموجود في البطاطا الحلوة بقدرته على تنظيم مستويات الجليكوجين في الجسم، إدراج البطاطا الحلوة في نظامك الغذائي مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن ينظم مستويات فيتامين ب6 في جسمك بشكل فعال.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بفيتامين ب6 الذي يعزز مستويات الفيتامين في جسمك من خلال توفير مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية. يحتوي الأفوكادو على حوالي 0.4 مليجرام من فيتامين ب6 الذي يدعم وظائف المخ واستقلاب الطاقة وإنتاج النواقل العصبية، إدراج الأفوكادو في نظامك الغذائي يلبي الاحتياجات اليومية من فيتامين ب6 .

