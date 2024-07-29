دراسة توضح تأثير التمارين المسائية في إنقاص الوزن وتحسين جودة النوم

كتبت مروة هريدى

في حين أن أداء التمارين الصباحية أمر في غاية الأهمية لأنها تعمل على تحسين كل جانب من جوانب صحتك، فإن التمارين المسائية لا تقل أهمية ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إدارة نسبة السكر في الدم وتعزيز جودة النوم، وهناك العديد من الدراسات التي تثبتت فعالية التمارين في الوقاية من أمراض القلب وتعزيز الاسترخاء وتوفير سيطرة أفضل على نسبة السكر في الدم، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

واكتشفت دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care أجراها باحثون في جامعة سيدني أن أولئك الذين قاموا بنشاط بدني معتدل إلى قوي بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل كان لديهم أقل خطر للوفاة المبكرة والوفاة بسبب أمراض القلب، وتشير الدراسة إلى أن التمارين الرياضية المسائية قد تعود بفوائد صحية على الأشخاص المصابين بالسمنة.

كما أن ممارسة النشاط البدني قد يساعد أيضًا في التغلب على التوتر ويمنحك الشعور بالاسترخاء، والحصول على نوم عميق ومتواصل، وفيما يلي.. 6 تمارين مسائية التي يمكنك تجربتها:

الجري

يمكن أن يكون الجري في المساء مريحًا للغاية ويساعد في تصفية الذهن، كما يمكن أن تساعد التمارين المسائية كثيرًا في تهدئة الثرثرة العقلية وتحضير عقلك لنوم أفضل، علاوة على ذلك، فإن الجري مفيد أيضًا لقلبك بالإضافة إلى مساعدتك في حرق السعرات الحرارية.

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

يمكن أن تساعد التمارين المكثفة القصيرة التي تتبعها الراحة في حرق السعرات الحرارية، ووفقًا لدراسة، فإن ممارسة التمارين لمدة 3 دقائق، والانخراط في نشاط بدني قوي في المساء، يمكن أن يساعد في تحقيق فوائد مذهلة لفقدان الوزن والحفاظ على لياقتك، ولهذا السبب، يمكن أن تكون تمارين HIIT فعالة جدًا في زيادة التمثيل الغذائي لديك.

تدريب القوة

يمكنك تجربة القيام بتمارين مثل تمارين الضغط ورفع الأثقال والقفز والقرفصاء للحصول على أفضل النتائج، جرب هذه التمارين في المساء.

اليوجا

إن ممارسة اليوجا في المساء تهدف إلى تعزيز المرونة وحرق السعرات الحرارية وتعزيز النوم أيضًا، لذلك اختر وضعيات تساعد على التخلص من التوتر وتهيئتك لنوم أفضل.

ركوب الدراجات

تمامًا مثل المشي، يمكن أن يكون ركوب الدراجات أمرًا ممتعًا ومريحًا، ويمكن أن يكون تمرينًا مثاليًا لعكس الآثار السلبية لأسلوب الحياة المستقر، يمكنك الخروج أو ممارسة ركوب الدراجات الثابتة في صالة الألعاب الرياضية، إنها طريقة رائعة لتقوية الجزء السفلي من جسمك.

السباحة

عندما يتعلق الأمر باختيار تمرين لا يضغط على المفاصل أو يجهد عضلاتك، فإن السباحة هي خيار رائع، فهي لا تساعدك على حرق السعرات الحرارية فحسب، بل لها أيضًا تأثير تأملي عليك، مما يساعدك على التخلص من التوتر والنوم بشكل أفضل.

وهذا بالطبع لا يقلل من أهمية التمارين الصباحية أو المشي، حيث تقول الدراسات إن الحركة الصباحية أفضل لفقدان الوزن، ومع ذلك، يمكن أن تكون التمارين المسائية أفضل لاكتساب القوة أو العضلات.