المجلس القومى للمرأة ينعى أول سيدة ضابط بالجيش المصرى

كتب محمود راغب

نعى المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى السيدة ابتسامات محمد عبد الله أول سيدة ضابط فى الجيش المصرى التى وافتها المنية.

وأعرب المجلس القومى للمرأة عن بالغ الحزن والأسى لفقدان مصر امرأة مصرية شجاعة وطنية مثابرة لم تخشى من حمل السلاح من أجل الدفاع عن أرض وطنها الغالى مصر، وكانت دائمًا فى خدمة التمريض بالجيش تطوعًا منها فى حب بلادها، فهى قدوة لكل إمرأة مصرية.

ويذكر أن المجلس القومى للمرأة قد قام بتكريم السيدة ابتسامات عام 2016 باهدائها درع المجلس وشهادة تقدير تقديرًا للدور الذى قامت به خلال حرب فلسطين 1948، ومشوارها فى الجيش المصري.

والسيدة ابتسامات محمد عبد الله هى امرأة مصرية حملت السلاح وتطوعت فى خدمة التمريض بالجيش، لتكون أول سيدة تشارك ميدانيا فى الحروب العربية فى عصرها الحديث، وكان ذلك فى حرب 1948 التى حصلت خلالها على رتبة "ملازم أول"، وهى كذلك أول سيدة تحصل على نوط الجدارة والاستحقاق من آخر ملوك مصر "فاروق الأول" الذى منحها ساعته الذهبية – ومازالت تزين معصمها حتى اليوم – تقديرًا لدورها المشرف فى تمريض مصابى حرب 1948 بالمستشفى الميدانى الذى أقيم خصيصا داخل أحد المنازل فى مدينة غزة.