وفاة ابتسامات محمد عبد الله أول ضابطة في الجيش المصري

كتب مصطفى جابر

توفيت صباح اليوم، ابتسامات محمد عبد الله أول سيدة تلتحق بالجيش المصري، عن عمر يناهز 97 عاما، والتى التحقت بالجيش المصري خلال حرب فلسطين عام 1948، وكانت أول ضابطة برتبة ملازم أول تتطوع في الجيش المصري، وشاركت في العمل التطوعي كممرضة في الجيش المصري عام 1948 لإسعاف المصابين في حرب فلسطين.

وفى حوار سابق لـ "اليوم السابع"، قالت ابتسامات محمد عبد الله، ردا على سؤال حوال بدايتها مع الجيش المصرى:" قرأت إعلانا بإحدى الصحف عن طلب ممرضات للتطوع فى الجيش فى حرب فلسطين عام 1948، وقابلت الدكتور سعيد شقير مدير مستشفى كوبرى القبة العسكرى فى وجود وصيفة الملكة ناهد رشاد، وبالفعل وصلنى خطاب بعد ثلاثة أيام بقبولى ضمن 75 متطوعة، والتحقت بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول، وتم توزيعى على مستشفى الحلمية العسكرى المتخصص فى الحروق والعظام، بعدها انتقلت لمستشفى العجوزة، ثم طلبوا بعدها 10 متطوعات يسافرن إلى غزة للمشاركة فى الحرب هناك، وأنا كنت أولهم وسافرت بالفعل إلى مستشفى غزة بعدما أخذوا الأسماء وقالوا السفر بعد 3 أيام".