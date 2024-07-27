القومى للمرأة ببنى سويف يستخرج 1000 بطاقة رقم قومى مجانا لسيدات وفتيات

بنى سويف هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وأنشطة والمبادرات التي يبذلها المجلس القومي للمرأة في مجال قضايا المرأة،والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهوده لمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف،بشأن متابعة الموقف الحالي لجهود المجلس في تنفيذ مبادرة"بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل علي زيادة أعداد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات لهن،وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أنه تم استخراج 1000 بطاقة رقم قومي "بالمجان" للسيدات خلال الـ 15 يوماً الماضية بقرى :تزمنت الشرقية ،شريف باشا، اهوة ،باروط ومنشأة عاصم ، منشأة حيدر،بياض العرب /مركز بني سويف ، وقرية وبنى عدي مركز ناصر ، وذلك ضمن البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة

وأضافت مقرر الفرع أن المجلس يقوم بتوفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات واللائى يتم تصويرهن وإعفاؤهن من غرامات التأخير، ،مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس ومصلحة الأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات، بهدف تعزيز دور ومكانة المرأة وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.