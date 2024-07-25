اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يشيد بتعيين اللواء منال عاطف مساعدة لوزير الداخلية

الخميس، 25 يوليو 2024 05:47 م
"القومى للمرأة" يشيد بتعيين اللواء منال عاطف مساعدة لوزير الداخلية اللواء منال عاطف
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة  بخالص الشكر والتقدير الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتعيينه اللواء منال عاطف فى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وذلك ضمن حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة 2024.

وأكد المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة فخره بوصول اللواء منال عاطف لهذا المنصب المستحق، حيث تعد أول سيدة تشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وذلك لجهودها الكبيرة والمثمرة خلال مسيرتها فى قطاع حقوق الإنسان، ولاسيما فى مناهضة العنف ضد المرأة، وفى تقديم الدعم النفسى للناجيات من العنف الأسرى، كما يؤكد على أن هذه الترقية تعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية وامتدادا لجهود الوزارة في تمكين المرأة المصرية.

 







القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

حركه الداخليه

اللواء منال عاطف



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