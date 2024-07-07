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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 07 يوليو 2024 10:53 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ️العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 36 درجة، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.







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