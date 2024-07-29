أخبار مصر.. مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفة أن هذا الأسبوع سيتم العمل على الانتهاء من النتيجة وتجهيزها وترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، قائلة: من الصعب إعلانها هذا الأسبوع.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العلمين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بـ مدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة.
وزارة التعليم: ما يتردد حول تغيير نتائج الثانوية مقابل مبالغ مالية غير صحيح
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن ما يتردد حول تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح، مشددة على أن نتائج الطلاب مؤمنة وهناك سرية كبيرة على أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج داخل الكنترول ويجب على الطلاب عدم الانسياق خلف هذه الأمور حرصاً على عدم ابتزازهم مادياً من جانب بعض الأشخاص.
وزير الطيران: نستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ72.2 مليون راكب سنويا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة.
مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفة أن هذا الأسبوع سيتم العمل على الانتهاء من النتيجة وتجهيزها وترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، قائلة: من الصعب إعلانها هذا الأسبوع.
معلومات الوزراء: حلقة وصل دولية وتشرف على 90% من حركة البيانات بكابلات بحرية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "الاقتصاد الرقمي"، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثرة على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.
مفتي الجمهورية: الرئيس السيسى يبذل كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ مصر كانت -ولا زالت- قائدة رائدة على مرِّ العصور، خاصة في عصر الرئيس عبد الفتاح السِّيسي ، الذي بذل -ولا زال- يبذل كلَّ الجهود لدعم المؤسسات الدينية، وفي مقدِّمتها دار الإفتاء المصرية، حيث قدَّم لها كلَّ أنواع الدعم الماديِّ والمعنويِّ الذي ساعدها لتخطو خطوات جادَّة في تجديد الخطاب الإفتائيِّ وجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية على كلمة سواء.
كامل الوزير يعلن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
الصحة: ضوابط لميكنة منشآت علاج الإدمان الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشأت الصحة النفسية الخاصة، لتوفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة.
وزير الإسكان: بدء إجراء قرعة تخصيص الأراضى السكنية بالطرح الرابع لبرنامج "مسكن"
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بأنه تم أمس الأحد بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج مشروع " مسكن "، والمتقدم به نحو 102 ألف مواطن لحجز 1747 قطعة أرض تم طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي الإسكان (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، والسابق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.
غدا.. طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.