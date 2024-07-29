أخبار مصر.. مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفة أن هذا الأسبوع سيتم العمل على الانتهاء من النتيجة وتجهيزها وترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، قائلة: من الصعب إعلانها هذا الأسبوع.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العلمين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بـ مدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة.

وزارة التعليم: ما يتردد حول تغيير نتائج الثانوية مقابل مبالغ مالية غير صحيح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن ما يتردد حول تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح، مشددة على أن نتائج الطلاب مؤمنة وهناك سرية كبيرة على أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج داخل الكنترول ويجب على الطلاب عدم الانسياق خلف هذه الأمور حرصاً على عدم ابتزازهم مادياً من جانب بعض الأشخاص. وزير الطيران: نستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ72.2 مليون راكب سنويا التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة. مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفة أن هذا الأسبوع سيتم العمل على الانتهاء من النتيجة وتجهيزها وترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، قائلة: من الصعب إعلانها هذا الأسبوع.

معلومات الوزراء: حلقة وصل دولية وتشرف على 90% من حركة البيانات بكابلات بحرية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "الاقتصاد الرقمي"، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثرة على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.

مفتي الجمهورية: الرئيس السيسى يبذل كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية