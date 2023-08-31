نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023.. انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات

محمود طه حسين

اقترب كنترول الثانوية العامة بالمركز الرئيسى بأكتوبر من الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2023، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة سواء في الأسئلة المقالية أو الاختيارية إلكترونيا، على أن يتم البدء في مراجعة نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 وتجميع الدرجات.

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتيح "اليوم السابع" للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

وانتهى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم الثلاثاء 29 أغسطس من أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية من أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)"، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية".