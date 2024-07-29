اليوم السابع
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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف الدرجات المتوقعة حتى السبت المقبل

الإثنين، 29 يوليو 2024 02:38 م
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف الدرجات المتوقعة حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 29 يوليو 2024 إلى السبت 3 أغسطس 2024، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً علي اغلب الانحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:

الإثنين 29 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

الثلاثاء 30 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة


الأربعاء 31 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة


الخميس 1 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

 

الجمعة 2 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

السبت 3 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

 

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29

 







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