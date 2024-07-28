نتيجة الثانوية العامة 2024.. المجموع الكلى وطريقة حساب النسبة المئوية للدرجات

كتب محمود طه حسين

مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، يتساءل البعض من طلاب الثانوية العامة عن المجموع الكلى للثانوية العامة وكيفية حساب المجموع الحاصل عليه الطالب فى شكل نسبة مئوية، حيث يتم ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في 100 ثم قسمة الناتج على 410 درجات وهى المجموع الكلى للمواد الأساسية بالثانوية العامة، وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إظهار درجات الطالب بنتيجة الثانوية العامة 2024 بالدرجات وأيضا النسبة المئوية حتى يتمكن الطالب من معرفة درجاته والنسبة المئوية ثم تعلن أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات الطالب فى كل مادة من مواد الثانوية العامة بنتيجة الثانوية العامة 2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب ومؤشرات النجاح فى 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفق التفاصيل التالية:

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.