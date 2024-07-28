محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

تأكد محافظ قنا من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم تعليقها بمكان ظاهر فى مدخل الموقف.

وقال محافظ قنا، إنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأضاف "عبد الحليم" أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة قنا، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم تلقي اى بلاغات من قبل المواطنين.

وفي استجابة سريعة لمطالب السائقين بمجمع المواقف من تضررهم من الغرامات المقررة عليهم نظير عدم الإثبات بالمواقف لمدة أسبوع وعدم مقدرتهم على السداد، وجه محافظ قنا بالاعفاء من غرامات عدم الإثبات والمبالغ المقررة حتى نهاية شهر يوليو الجارى مع بداية العمل بقرار عدم الإثبات المقرر من بداية شهر أغسطس المقبل .



