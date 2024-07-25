اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 06:49 م
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نائب محافظ قنا يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة التعريفة الجديدة

الخميس، 25 يوليو 2024 06:27 م
نائب محافظ قنا يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة التعريفة الجديدة جولة تفقدية بمجمع مواقف مدينة قنا
قنا صابر سعيد

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أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمجمع مواقف مدينة قنا للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار الوقود، رافقه اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا.

واستهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع المواقف، للاطمئنان على انتظام العمل والالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، موجهًا مدير المواقف بوضع اللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، منعاً لاستغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير.

وقال "عمر" أنه بناء علي تعليمات محافظ قنا تم تشكيل لجان للمرور على كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور، بالإضافة إلي مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات وضبط الأسواق.

يذكر أن محافظة قنا، قد أعلنت صباح اليوم عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة بنسبة تتراوح بين 10 % و 15%.







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