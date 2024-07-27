محافظ المنوفية يلتقى عددا من سائقى الأجرة بقويسنا لبحث مطالبهم

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، عدد من سائقي الأجرة بمركز ومدينة قويسنا بحضور مسئولي إدارة المرور والمواقف وذلك في إطار الاستماع لمطالبهم، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الخميس الماضي لمتابعة انتظام سير العمل وتطبيق التعريفة الجديدة.

واستمع محافظ المنوفية لمطالب السائقين حول عدداً من الموضوعات والمقترحات وآخر مستجدات منظومة العمل عقب تطبيق التعريفة الجديدة وحثهم على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات بالتعريفة الجديدة والمعلنة من قبل المحافظة وفقاً لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار ، كما شدد المحافظ بعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة المقررة ومخالفة خطوط السير وعدم تحميل السيارات بالزيادة عن الأعداد المقررة بكل سيارة بما يحقق الصالح العام ومنع استغلال المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية إدارة المرور والمواقف بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لكافة مواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة والتأكد من مدى التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة بكافة خطوط السير والتواصل الدائم والفعال مع السائقين والمواطنين لرصد مطالبهم ووضع الحلول المتاحة تحقيقاً للصالح العام.



