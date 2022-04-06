متى يجب إجراء اختبار مراقبة درجة الحموضة في المرىء؟

كتبت فاطمة خليل

يعد قياس درجة الحموضة في المرىء (مقياس الحموضة أو القلوية) من الفحوصات الهامة لقياس ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء الذي يحدث في مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المرئ، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار مراقبة درجة الحموضة في المرئ ومتى يجب إجراؤه، بحسب موقع " medicinenet".

متى يتم استخدام اختبار مراقبة درجة الحموضة في المريء؟

تُستخدم مراقبة درجة الحموضة في المريء لتشخيص ارتجاع المريء، لتحديد فعالية الأدوية التي تُعطى لمنع ارتداد الحمض، ولتحديد ما إذا كانت نوبات الارتجاع الحمضي تسبب نوبات من ألم الصدر.

يمكن أيضًا استخدام مراقبة درجة الحموضة في المريء لتحديد ما إذا كان الحمض يصل إلى البلعوم (أسفل الحلق) ومن المحتمل أن يكون مسئولاً عن أعراض مثل السعال وبحة الصوت والتهاب الحلق.

كيف يتم إجراء مراقبة درجة الحموضة في المريء؟

يتم إجراء مراقبة درجة الحموضة في المريء عن طريق تمرير قسطرة بلاستيكية رفيعة من خلال فتحة أنف واحدة ، أسفل الجزء الخلفي من الحلق ، ثم إلى المريء حيث يبتلع المريض.

يحتوي طرف القسطرة على مستشعر يستشعر الحمض يتم وضع المستشعر في المريء بحيث يكون فوق العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهي منطقة متخصصة من عضلة المريء تقع عند تقاطع المريء والمعدة وتمنع الحمض من الارتداد إلى المريء.

في هذا الموضع ، يسجل المستشعر كل ارتداد للحمض. يتم توصيل القسطرة البارزة من الأنف بجهاز تسجيل يسجل كل ارتداد للحمض.

يتم إرسال المريض إلى المنزل مع القسطرة والمسجل في مكانه ويعود في اليوم التالي لإزالتهما.

خلال الـ 24 ساعة التي يكون فيها القسطرة في مكانها ، يمارس المريض أنشطته المعتادة ، مثل الأكل والنوم والعمل. يتم تسجيل وجبات الطعام وفترات النوم والأعراض من قبل المريض في مفكرة.

بعد إزالة القسطرة ، يتم توصيل المُسجل بجهاز كمبيوتر بحيث يمكن تنزيل البيانات التي تم جمعها إلى الكمبيوتر حيث يتم تحليلها ووضعها في شكل رسومي.

أحدث جهاز تم تطويره لمراقبة درجة الحموضة في المريء يستخدم كبسولة تعرف أيضًا باسم كبسولة برافو تحتوي الكبسولة على مسبار لاستشعار الحمض وبطارية وجهاز إرسال.

يراقب المسبار الحمض في المريء وينقل المعلومات إلى جهاز تسجيل يرتديه المريض على حزام يتم إدخال الكبسولة إلى المريء عن طريق قسطرة من خلال الأنف أو الفم ويتم توصيلها ببطانة المريء بمشبك. ثم يتم فصل القسطرة عن الكبسولة وإزالتها وبالتالي ، لا يوجد قسطرة بارزة من الأنف. تنقل الكبسولة لمدة يومين أو ثلاثة أيام ، ثم تموت البطارية. بعد خمسة إلى سبعة أيام ، تسقط الكبسولة من بطانة المريء ويتم تمريرها في البراز لأن الكبسولة غير قابلة لإعادة الاستخدام.