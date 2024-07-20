احذر الإفراط فى تناول الأطعمة الحارة.. كيف تؤثر على صحتك؟

كتبت مروة هريدى

كثير منا لديهم ميل طبيعي للطعام الحار، فالأطعمة الحارة لها جاذبية ومذاق فريد لا يستطيع الكثير منا مقاومته، وبصرف النظر عن جاذبيتها للشهية، يمكن للأطعمة الحارة أن يكون لها تأثيرات محددة على صحتنا، من التمثيل الغذائي إلى الحالة المزاجية وما إلى ذلك، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" كيف يتفاعل الجسم مع الطعام الحار وتأثيره عليه.

إن المركب المسئول عن الحرارة في الأطعمة الحارة هو، الكابسيسين، ويحفز مستقبلات في فمك وجهازك الهضمي، ما يعطيك إحساسًا بالحرارة أو الحرق، ولا يضيف هذا الإحساس الإثارة إلى وجبتك فحسب، بل يحفز أيضًا إطلاق الإندورفينات - وهي المواد الكيميائية الطبيعية التي تمنح الجسم الشعور بالسعادة.

الأطعمة الحارة تغذي جسمك بمضادات الأكسدة وبعيدًا عن التجربة الحسية المباشرة، هناك فوائد صحية محتملة طويلة الأمد مرتبطة بتناول الأطعمة الحارة، على النحو التالى:

تشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين، المكون النشط في الفلفل الحار، قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد تساهم هذه الخصائص في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وحتى أنواع معينة من السرطان، ولكن حاول دمج الأطعمة الحارة في نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الصحة العامة.

هل تتطلع إلى إنقاص وزنك؟

ومن المثير للاهتمام أن الأطعمة الحارة قد تلعب أيضًا دورًا في إنقاص الوزن، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الكابسيسين قد يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من إنفاق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد هذا التأثير الحراري في إنقاص الوزن أو جهود الحفاظ على الوزن عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن الاستجابات الفردية للأطعمة الحارة يمكن أن تختلف، وأن العادات الغذائية بشكل عام تلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن.

الأطعمة الحارة يمكن أن يزيد من مذاق وتنوع وجباتك، مما قد يشجعك على تناول الطعام بوعي أكبر والاستمتاع بكل قضمة، إن هذا النهج في تناول الطعام بوعي يمكن أن يعزز الهضم والرضا بشكل أفضل مع تناول أجزاء أصغر، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، إن النكهات القوية للمأكولات الحارة يمكن أن توقظ براعم التذوق لديك وتجعل الأطعمة الصحية أكثر متعة، وبالتالي تشجع على اتباع نظام غذائي متنوع ومغذي.

أضرار الإفراط في تناول الأطعمة الحارة

لا تتناول كميات كبيرة من الأطعمة الحارة، فقد يعاني بعض الأفراد من عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو حرقة المعدة أو تفاقم حالات مثل متلازمة القولون العصبي بعد تناول الأطعمة الحارة، فإذا وجدت أن الأطعمة الحارة لا تتفق معك، فلا بأس من الاستمتاع بخيارات أخف تقدم فوائد صحية دون التسبب في عدم الراحة.

تذكر دائمًا أن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع بالأطعمة الحارة، في حين أنها توفر العديد من الفوائد الصحية المحتملة، فإن تناول الأطعمة الحارة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة وقد لا تكون مناسبة للجميع، لذلك من الضروري الاستماع إلى إشارات جسمك وضبط مستويات التوابل وفقًا لذلك لضمان تجربة ممتعة.