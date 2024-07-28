كيف تساعدك الخضروات على إنقاص وزنك؟

كتبت مروة هريدى

يمكن لإضافة بعض الخضروات إلى نظامنا الغذائي أن يحدث فرقًا كبيرًا، فهذه الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية لا تساعد فقط في إنقاص الوزن بل تعمل أيضًا على تحسين الصحة العامة، وهذه قائمة بثمانية خضروات يمكن أن تساعدنا في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخضراء هي خيار رائع لإنقاص الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن زيادة تناول الألياف يساعد في تقليل إجمالي استهلاك السعرات الحرارية، كما أن الفاصوليا الخضراء غنية بفيتاميني أ و سى، اللذان يدعمان عملية التمثيل الغذائي وصحة المناعة.

الكرنب

الكرنب هو نوع آخر من الخضروات التي تساعد على إنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على الهضم ويجعلنا نشعر بالشبع، وتؤكد الأبحاث الصادرة عن المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الكرنب، تساهم في خفض وزن الجسم وتقليل كتلة الدهون، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

السبانخ

السبانخ من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهي غنية بالحديد وفيتامينات أ وسى والألياف، وقد أظهرت دراسة في مجلة Appetite Journal أن السبانخ يمكن أن تساعد في تنظيم الجوع والشهية بسبب محتواها العالي من الألياف، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

البروكلي

يُعرف البروكلي بفوائده الصحية وخصائصه في إنقاص الوزن، فهو غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتساعد على تحسين الهضم، ووفقًا لدراسة في المجلة البريطانية للتغذية، فإن زيادة تناول الألياف من الخضروات مثل البروكلي يمكن أن يساعد في تقليل دهون الجسم ودعم إدارة الوزن الصحية.

الجزر

الجزر من الخضروات المقرمشة قليلة السعرات الحرارية والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، فهو غني بالألياف والماء، مما يساعد على الشعور بالشبع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة Obesity Research & Clinical Practice إلى أن تناول الوجبات الخفيفة من الخضروات الغنية بالألياف مثل الجزر يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويدعم إنقاص الوزن.

القرنبيط

القرنبيط هو نبات يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وهو بديل رائع للأطعمة ذات الكربوهيدرات العالية مثل الأرز والبطاطس، وقد وجدت دراسة في مجلة أكاديمية وعلم التغذية أن استبدال الأطعمة ذات الكربوهيدرات العالية ببدائل منخفضة الكربوهيدرات مثل القرنبيط يمكن أن يساعد في إدارة الوزن وفقدان الدهون.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو منخفض السعرات الحرارية ومليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويحتوي الفلفل على مادة الكابسيسين، التي ثبت أنها تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ووجدت دراسة في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية أن مادة الكابسيسين يمكن أن تزيد من إنفاق الطاقة وأكسدة الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن.

البنجر

يحتوي البنجر على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية، مما يساعد في إنقاص الوزن، كما أنه غني بالنترات، التي يمكن أن تحسن أداء التمارين الرياضية وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وتشير الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن استهلاك البنجر يمكن أن يعزز الأداء البدني ويدعم جهود إنقاص الوزن.