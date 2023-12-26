بدء حصاد الفاصوليا بالشرقية.. والمزارعون: متوسط سعر الطن 80 ألف جنيه.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

الفاصوليا الخضراء من المحاصيل الجيدة التى تعود بهامش ربح مجزى للفلاح ويغفل عن زراعتها الكثير من المزارعين، رغم أنها لا يزيد عمرها فى الحقل عن 120 يوما، ولا تعطل زراعة محاصيل الشتاء والصيف.

"اليوم السابع" التقى عددا من المزارعين فى محافظة الشرقية، للتعرف كيف يتم زراعة محصول الفاصوليا ورعايتها حتى جنى المحصول.

وقال الحاج السيد عثمان الشبراوى، أمين صندوق المجلس استشارى إرشادى بإدارة كفر صقر الزراعية محافظة الشرقية ومن كبار المزارعين، إن محصول الفاصوليا يزرع على مدار 4 عروات العروة الأولى يتم زراعتها فى أول مارس على خطوط ومصاطب بين كل جورة 15 سم وبعد الزراعة يتم رية المحاياه بعد 25 يوما بعد العزيق ويتم تسميد الأرض بالسماد البلدى ويوضع حوالى 300 مقطف للفدان أو وضع 6 شيكارة سوبر فوسفات للفدان الواحد ويتم إضافة 4 شيكارة يوريا أو نترات قبل رية المحياة.

وأضاف: ثم يتم إضافة شيكارة بوتاسيون لزيادة عملية التظهير وتقوية الساق ثم يراعى الزرع من إصابته بالأمراض الفطرية وإذا ظهر اى فطر يتم مقاومته بالمبيدات الفطرية، والعروة الثانية يتم زراعتها فى شهر مايو والعروبة الثالثة فى نهاية شهر يونيو والعروة الرابعة يتم زراعتها فى شهر أغسطس.

وأكد أن الفاصوليا لا تعطل الأرض الزراعية عن زراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز والقطن والفول .

من جانبه، قال المهندس محمد الشبراوى مهندس زراعى بالمعاش، إن نبات الفاصوليا من الزراعات التى تحظى بأهمية كبرى ولا يزيد عمرها أكثر من 120 يوما، وهى من المحاصيل التى يغفل عنها المزارع ويطلبها الجمهور وتدر ربحا وفيرا.

وأضاف أن هناك نوعا آخر من الفاصوليا يتم حصادها فى بداية شهر نوفمبر ويتم قبل الزراعة تجهيز الأرض إذا كانت مزروعة بمحصول الأرز يتم حرثها 3 مرات ثم يتم مساواتها بالليزر ثم يتم تخطيطها ووضع الكيماويات المطلوبة وترويلها ثم يتم رى الأرض وتركها مدة 10 أيام ويتم زراعتها بطريقة التكفيل.

وعن التكلفة، أكد أحمد محمد السيد عبد الحليم مزارع، أن تكلفة زراعة الفاصوليا يستطيع المزارع أن يكلف عليها، وتكلفة الفدان تزيد عن 25 ألف جنيه، ويحتاج زراعة القيراط الواحد فى العروة الأولى 50 كجم تقاوى، وسعر الكيلو 50 جنيها بإجمالى 2500 جنيه للفدان، بخلاف 2000 جنيه أجور عمال الزراعة.

وأشار محمد يوسف متولى مزارع، إلى أن الفدان يحتاج إلى أولا 10 شكائر سوبر أبيض أبو قير قبل الزراعة، ثم 2 شيكارة لوريا فى الرية الأولى بعد 10 أيام من الزراعة ومعهما 2 كيس فرودان، لعلاج الحشرات القارضة، وفى الرية الثانية يتم وضع 2 شيكارة سماد نترات وبعدها يراعى الفلاح الزرع برش الأسمدة ومكافحة الحشرات ومراقبة التظهير حتى جنى المحصول.

وتابع: بعد 120 يوما من الزراعة ينضج المحصول ويتم جنيه بالأيدى العاملة ويتم بيع الفاصوليا خضراء، وتحويل مخلفات الزراعة إلى علف للمواشى، وينتج الفدان ما يقرب من طن إلى 1500 كجم، ومتوسط سعر الطن 80 ألف جنيه بما يعادل سعر الفدان 120 ألف جنيه.

وأشار المزارعون إلى أن محصول الفاصوليا لا يعطل الأرض عن محصول القمح ويتم زراعتها عقب محصول الأرز أو الذرة.



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الفاصوليا



حصاد الفاصوليا