تعرف على تاريخ بيونسيه مع الديمقراطيين بعد استخدام هاريس أغنيتها Freedom

كتب محمد رضا

ارتفعت عمليات بث أغنية "Freedom"، للنجمة العالمية بيونسيه، بنسبة 1300% في الولايات المتحدة، خلال منتصف الأسبوع الجارى، وفقًا لشركة Luminate، وهي شركة بيانات وتحليلات، وذلك بعد استخدامها في أول فيديو للحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لتصبح أغنية حملتها في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.

أغنية "Freedom" للنجمة العالمية بيونسيه، وهي مقطوعة من ألبومها الشهير "Lemonade" لعام 2016، ظهرت كلماتها في فيديو الحملة الانتخابية لـ كامالا هاريس، حيث تتناول الأغنية قضايا العنف المسلح والرعاية الصحية والإجهاض، وفى المقطع المصور، تقول هاريس: "لقد اخترنا الحرية"، ثم تبدأ جوقة بيونسيه القوية: "الحرية! الحرية! لا أستطيع التحرك / الحرية، أطلقوا سراحي! نعم".



كامالا هاريس وبيونسيه

ما هو تاريخ بيونسيه مع الديمقراطيين؟

وبعدما أصبحت "Freedom" الأغنية الرسمية لحملة هاريس الانتخابية، يطرح السؤال هنا حول تاريخ علاقة بيونسيه مع الديمقراطيين، حيث لم تكن هذه المرة هي الأولي التي ترتبط أغانيها بالمرشحين لرئاسة أمريكا من الحزب الديمقراطي، ففي عام 2013، غنت بيونسيه، النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس باراك أوباما، وبعد ثلاث سنوات، غنت مع زوجها جاي زي، في حفل ما قبل الانتخابات للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، في كليفلاند.

وقالت بيونسيه في ذلك الوقت: "انظروا إلى مدى التقدم الذي أحرزناه منذ أن كنا بلا صوت حتى أصبحنا على شفا التاريخ مرة أخرى، ولكن يتعين علينا التصويت"، وذلك وفقًا لموقع وكالة "أسوشيتدبرس".

وفى هذا الصدد، تقول كينيترا دي بروكس، الأكاديمية ومؤلفة كتاب "The Lemonade Reader": "إذا تذكرنا أنه في نهاية حملة هيلاري كلينتون، فقد كانوا لا يزالون يحاولون جذب فئات معينة من الناس.. لقد استعانوا بـ بيونسيه في اللحظة الأخيرة، لكن هاريس تختلف عنهم، لأنها تستفيد من بيونسيه في وقت مبكر، وتستهدف العديد من الفئات من المعجبين بـ بيونسيه، وهم الأشخاص الذين تحتاج إليهم حملة هاريس، مثل: الملونون، والمثليون، والشباب، وما إلى ذلك".

ويشير التقرير إلي أنه في العام الماضي، حضرت كامالا هاريس، وزوجها دوج إيمهوف، جولة رينيسانس العالمية لـ بيونسيه، في ماريلاند، بعد أن أهدتهما الملكة بي، تذاكر، وكتبت هاريس على إنستجرام - حينها - "شكرًا على ليلة الموعد الممتعة، بيونسيه".

كيف تفاعل نجوم البوب الآخرون مع كامالا هاريس؟

وفى السياق ذاته، منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وتأييده السريع لنائبته كامالا هاريس، لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وتشجيع حزبه على الاتحاد خلفها، احتضن عالم موسيقى البوب بالمثل دعم نائب الرئيس كامالا هاريس، في السباق الانتخابي.

وتدفق الدعم من جانيل موناي، وجون ليجند، وكاتي بيري، وتشارلي إكس سي إكس، التي ألهم ألبومها "brat" اتجاه الإنترنت "brat summer"، والعديد من صور هاريس الساخرة، ونتيجة لهذا، سارعت حملة هاريس إلى ضبط صورة لافتة "إكس" الخاصة بها على لون غلاف ألبوم "brat" الخاص بـ تشارلي، باللون الأخضر المذهل لفيلم Shrek، وعلى تيك توك، أعاد المستخدمون مزج خطابات هاريس في أغاني تايلور سويفت، وتشابيل روان، وكارلي راي جيبسن، وغيرهم من النجوم.